Calciomercato.it - Frattesi, stop panchine all’Inter: c’è un top club pronto a prenderlo

Leggi su Calciomercato.it

Davidavrà una ghiotta chance oggi contro l’Udinese, dove tornerà titolare nell’undici di Simone Inzaghi.Inter, per Raspadori la carta: lo scambio che può accontentare tutti – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Il futuro dell’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe essere però lontano d, visto che il minutaggio avuto finora in nerazzurro non soddisfa certamente le ambizioni del giocatore.è chiuso dai tre alfiere Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, praticamenye intoccabili nello scacchiere dell’allenatore piacentino. Il nazionale azzurro ha collezionato in stagione solo sette presenze dal primo minuto, mentre in Nazionale è un punto fermo del Ct Spalletti.così si sta guardando intorno e non è da escludere un addio anticipatotra gennaio e specialmente la finestra estiva del mercato.