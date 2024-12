Scuolalink.it - Ferie durante la sospensione delle lezioni, Anief: ‘Ecco i diritti dei docenti precari’, cos’è l’indennità sostitutiva

Leggi su Scuolalink.it

In molte scuole italiane stanno circolando comunicazioni che invitano ia tempo determinato, con contratto al 30 giugno o con supplenza breve, a usufruirei periodi di, come le festività natalizie, pasquali o il periodo tra la finee il 30 giugno. Tuttavia, queste circolari stanno generando confusione e incertezza tra i precari, soprattutto per i toni spesso coercitivi di alcune di esse. Il contesto: le ‘strane’ comunicazioni sulledei Dirigenti Scolastici e ideiprecari Le circolari inviate da alcuni dirigenti scolastici indicano che, in caso di mancata fruizione, iinteressati non avrebbero diritto alsostitutiva per lenon fruite. Questo avviso, pur legittimo come invito, non può essere considerato un obbligo per i