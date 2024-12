Quotidiano.net - Caso Tony Effe: l’affondo di Vladimir Luxuria. Shitstorm sui colleghi che lo sostengono

Roma, 19 dicembre 2024 –ringrazia pubblicamente gli artisti e le artiste che sono ‘scesi in campo’ per difenderlo dall’estromissione dal concerto di Capodanno a Roma. L’artista, tra l’altro nato e cresciuto nella Capitale, si è visto annullare l’invito da parte del sindaco Roberto Gualtieri per le polemiche legate alle sue canzoni “offensive e misogine”. “Sono sempre me stesso – ha scrittosui social – non so fare l'attore, faccio musica e la musica non può essere censurata, scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i mieiche hanno preso posizione”. Manon ci sta, e replica su Facebook delusa da coloro che si sono schierati col cantante romano. “Mahmood e Mara Sattei decidono di non partecipare al capodanno a Roma in solidarietà contro il passo indietro del Campidoglio sull’esibizione del trapper romano.