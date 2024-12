Ilfattoquotidiano.it - Aviaria, positivi i test per il vaccino a Rna messaggero. Lo studio: “Robusti livelli di anticorpi neutralizzanti”

Il virus dell’influenzache ha colpito gli allevamenti di pollame a livello globale e ha anche attraversato la barriera di specie colpendo diversi bovini negli UsA e persone potrebbe presto essere arginato da nuovi vaccini che hanno dato buoni risultati neipreclinici sugli animali.I risultati deisono stati pubblicati su Science Translational Medicine a firma di un team di ricercatori guidati dal National center for Immunization and Respiratory Diseases degli Stati Uniti. “Il virus dell’influenza(HPAI) A(H5N1) – scrivono gli autori – pone una elevata minaccia alle popolazioni di uccelli tanto selvatici che in attività, con un considerevole potenziale di trasmissione ai mammiferi e in particolare agli umani. Sebbene il rischio posto da HPAI A(H5N1) alla popolazione generale sia considerato basso, la nuova infettività del virus e il suo livello recente di diffusione tra i mammiferi ha elevato il rischio che il virus riesca a ottenere la capacità di infettare gli esseri umani più efficacemente, eventualmente portando anche a forme di trasmissione da essere umano a essere umano”.