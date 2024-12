Anthony Gordon reagisce al quasi gol di Sandro Tonali

Leggi su Justcalcio.com

Ieri sera il Newcastle United ha vinto 3-1 sul Brentford e lo ha portato alle semifinali della Coppa Carabao.Il maestro del centrocampo italianoera in forma particolarmente forte per la squadra di Eddie Howe, segnando due gol nella vittoria al St James' Park, ed è arrivato anche molto vicino a una tripletta!non ha avuto molte possibilità di affermarsi al Newcastle a causa del divieto di scommesse che ha ricevuto all'inizio della scorsa stagione, non molto tempo dopo essere arrivato ai Magpies dal Milan.La stella del Newcastle United UNHAPPY sotto Eddie HoweAdesso, però, il 24enne è tornato in squadra e gioca ad altissimo livello, ed è chiaro che ha il sostegno dei suoi compagni di squadra.