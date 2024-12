.com - Tony Effe, Gualtieri: “Un concerto pagato dai cittadini deve unire”

Il sindaco di Roma, Roberto, ha affrontato il dibattito sul casodurante la trasmissione DiMartedì su La7, confermando il dietrofront rispetto alla partecipazione del trapper aldi Capodanno. La decisione arriva dopo una tempesta di critiche sollevate da associazioni e forze politiche, che hanno contestato i testi dell’artista, accusandoli di promuovere messaggi misogini e violenti, in netto contrasto con i valori sostenuti dalla Capitale.La partecipazione diaveva scatenato una forte reazione da parte di associazioni come Differenza Donna, che avevano definito inaccettabile la presenza di un artista i cui testi, secondo loro, veicolano stereotipi dannosi e incitano alla violenza. Anche sul fronte politico si erano registrati numerosi appelli per escluderlo dall’evento, trasformando la questione in un tema di dibattito culturale.