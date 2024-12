Ilrestodelcarlino.it - Tensioni tra studenti e Camplus a Bologna: due contusi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 18 dicembre 2024 – Problemi negli alloggi universitari, aumenti ingiustificati, carenza di comunicazione. Con queste motivazioni, una trentina di persone (tra attivisti Adl Cobas e del collettivo studentesco Luna e inquilini) si sono presentate davanti alla residenza universitaria Alma Mater gestita dadi via Sacco, in zona San Donato pretendendo un incontro immediato.. Protesta del Collettivo LUnA al Campus Universitario di San Donato (in Via Sacco) per il mancato incontro con un delegato universitario per la situazione degli alloggi in affitto per gliQuando hanno cercato di entrare, ci sono stati momenti di tensione e qualche tafferuglio che ha visto due feriti tra gli addetti alla sorveglianza della struttura, una delle principali aziende di housing perin Italia.