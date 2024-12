Ilrestodelcarlino.it - Sanità a Bologna, il rettore a de Pascale: “Unifichiamo l’Ausl”

, 18 dicembre 2024 – “Bisogna mettere mano all’assetto sanitario di”. Il tema delle aziende ospedaliere e della, è al centro del dibattito non solo cittadino, anche regionale, tant’è che Michele de, presidente dell’Emilia-Romagna, ne ha fatto il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale. E, così come quando si ascolta un vecchio tormentone che non si sentiva da tanto, ildell’Università diGiovanni Molari, torna su questo argomento a lui caro sin dal suo insediamento. Il piano di Molari "Sono più di tre anni che sollecito un lavoro di riorganizzazione dell’azienda ospedaliera bolognese, infatti penso che la crescita dellasia possibile solo attraverso un’Ausl territoriale universitaria che accorpi Ausl, Sant’Orsola e Ausl di Imola, affiancata da un Irccs polispecialistico", ilfa riferimento allo Istituto Ortopedico Rizzoli e rincara la dose.