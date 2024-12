.com - Promozione / Barbara Monserra, Nazzarelli ritorna a casa

Leggi su .com

L’ex Jesina e Biagio Nazzaro aveva iniziato nel settore giovanile del. La squadra allenata da Mancini ha liberato RocchiVALLESINA, 18 dicembre 2024 – Edoardoale praticamente per il centrocampista ex Jesina e Biagio Nazzaro è un ritorno a.Infatti il giocatore è un prodotto del settore giovanile delprima di passare alla Jesina dove ha fatto bene in Eccellenza sia come Under che come Over. All’inizio di questo campioanto ha indossato la maglia rossoblu della Biagio Nazzaro.Un bel rinforzo per mister Mancini.Nel frattempo il club che partecipa al campionato diGirone A ha ufficializzato l’uscita dell’attaccante Luca Rocchi che aveva prelevato dalla Castelfeettese.©riproduzione riservata L'articoloproviene da Lo sport della Vallesina.