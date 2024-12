Terzotemponapoli.com - Padovan: “Napoli, infortunio Buongiorno, serve un rinforzo a gennaio”

Nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo” su RadioCentrale, il giornalista Giancarloha espresso preoccupazione per l’che ha colpito il difensore del. L’del centrale difensivo è descritto dacome “una terribile notizia”, un colpo non solo per il giocatore, ma anche per la squadra, che si trova ora a dover fare i conti con un’assenza pesante.Le difficoltà difensive: unsenza sostituti di valoreSecondo, la situazione difensiva delappare problematica, soprattutto in assenza di. L’attuale rosa non dispone di sostituti “di valore”, un’assenza che potrebbe complicare le cose per gli azzurri nelle prossime partite. Tuttavia,rimane ottimista riguardo la capacità della squadra di affrontare la trasferta a Genoa, dove, nonostante la difficoltà, ildovrebbe riuscire a ottenere i tre punti.