Linkiesta.it - Meloni, Valditara e gli altri sovranisti der monno vecchio

Leggi su Linkiesta.it

Il ministro Giuseppeha fatto causa a Nicola Lagioia, chiedendogli ben ventimila euro per una battuta ironica detta dallo scrittore in tv, e dacinquanta milioni di italiani sui social network, a proposito del pessimo italiano utilizzato in un tweet ministeriale dal responsabile (leghista) «dell’Istruzione e del merito», come recita la ridicola definizione introdotta da questo governo.La vicenda, resa ancora più grave dal precedente caso che ha riguardato Christian Raimo, perché dimostra uno schema consolidato, mi ha ricordato una famosa battuta che politici e giornalisti utilizzano spesso in questi casi, attribuendola sistematicamente al Marchese del Grillo, senza sapere che quella pronunciata nel film da Alberto Sordi era a sua volta una citazione. Si tratta infatti di un sonetto di Giuseppe Gioachino Belli, intitolato «Li soprani der», che comincia così: «C’era una vorta un Re cche ddar palazzo / mannò ffora a li popoli st’editto: / “Io sò io, e vvoi nun zete un cazzo.