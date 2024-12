Thesocialpost.it - Mahmood si sfila dal concerto di Capodanno: “Solidarietà a Tony Effe, no alla censura”

Leggi su Thesocialpost.it

non sarà protagonista deldia Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante: “Ho aspettato fino all’ultimo poiché speravo di leggere una notizia diversa rispetto all’esclusione didaldi Roma. Ritengo sia una forma diper cui decido anche io di non partecipare aldella Capitale”. Leggi anche: Giorgia Meloni in Senato: “Non prendo ordini da Elon Musk, sono una donna libera”“Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata ma non deve esistere”. Con queste parole sul suo profilo Instagramha annunciato che non parteciperà aldiorganizzato dal Campidoglio al Circo Massimo.L'articolosidaldi: “, no” proviene da The Social Post.