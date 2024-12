Nuovasocieta.it - L’importanza del web per avere successo nella propria attività

La diffusione di internet ha rivoluzionato le leggi del mercato in tutti i campi. Infatti, non c’ècommerciale al giorno d’oggi che non utilizzi il web per promuoversi e farsi conoscere alla ricerca di nuovi clienti. Facile da comprendere: pensiamo alla nostra vita quotidiana. Per quante cose ci troviamo a navigare tra motori di ricerca e siti? Quando abbiamo bisogno di un servizio o di un prodotto la prima cosa che facciamo è una ricerca su internet, per verificare offerte, consigli e recensioni. Senza contare che proprio il mercato dell’e-commerce è quello più cresciuto negli ultimi anni. Nel solo 2024 la spesa degli italiani online è pari a quasi 59 miliardi di euro, un trend in aumento del sei per cento rispetto al 2023. Insomma, il commercio digitale è un motore di crescita sempre più importante nel panorama attuale.