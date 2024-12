Sport.quotidiano.net - Jonathan Italeng: doppietta e record personale nella vittoria sul Perugia

Primastagionale e. Le due reti che hanno dato lasul(2-1) hanno un sapore tutto speciale per il loro autore,. Il 23enne attaccante di origine camerunense infatti non aveva ancora segnato due voltestessa partita e chiude il girone di andata con 8 gol, mentre in passato in Serie C aveva raggiunto al massimo quota 6 quando giocava nel Montevarchistagione 2022-23. Il centravanti continua comunque a tenere la testa bassa: "Le ultime settimane sono state un po’ dure per noi, ma penso che lasuldopo la settimana che abbiamo passato con la sconfitta di Rimini ci possa dare qualcosa in più per affrontare con fiducia la gara contro il Legnago. Spero che ci serva per darci un’altra spinta". Per superare gli umbri ha funzionato l’idea della doppia torre centrale d’attacco(davanti)-Corona (dietro) pensata da Leonardo Menichini.