Inter-Udinese | ecco la formazione di Inzaghi in base ai minuti giocati

Il ritorno della Coppa Italia sul calendario nerazzurro è una buona notizia per tanti componenti della rosa di, che insi candidano ad aumentare ifinora in stagione. Alcune scelte disono obbligate ma altre incuriosisconoMILANO – L’di Simonesi appresta a debuttare in Coppa Italia contro l’a San Siro. Gli Ottavi di Finale della coppa nazionale cambieranno inevitabilmente alcune statistiche stagionali. Dopo ventuno partite tra Serie A (15) e Champions League (6) è tempo di. turnover massiccio! Finora l’unico titolare nerazzurro inamovibile è il numero 1 Yann Sommer, in campo per tutti i 1890? stagionali più recupero. A quota 0, quindi con zero presenze, solo i portieri di riserva. E il dodicesimo è pronto all’esordio. Il terzo portiere Raffaele Di Gennaro – infortunato – è destinato a rimanere fanalino di coda insieme al quarto Andrei Radu, praticamente fuori rosa.