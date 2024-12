Thesocialpost.it - Femminicidio Sofia Castelli, confermata la condanna a 24 anni di carcere per Zakaria Atqaoui

La Corte d’Appello di Milano ha confermato laa 24di reclusione per, ritenuto responsabile deldell’ex fidanzata, avvenuto a Cologno Monzese il 29 luglio 2023. La decisione è stata presa al termine della prima udienza del processo di secondo grado, dopo una breve camera di consiglio. I genitori della giovane vittima, come annunciato, non si sono presentati in aula, protestando contro la possibilità stessa di un appello: “Permettere di riaprire il processo all’assassino di nostra figlia è stato profondamente ingiusto”.Leggi anche:, il racconto shock della mamma: “Ho trovato i vestiti dell’assassino nel mio armadio”In primo grado, la Corte d’Assise di Monza aveva emesso lalo scorso 12 aprile, riconoscendo all’imputato l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dalla premeditazione e dall’uso di un mezzo insidioso.