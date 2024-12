Ilrestodelcarlino.it - Donna di Civitavecchia condannata a 5 anni per estorsione in relazione online

Inventava pretesti di ogni genere per estorcere denaro all’uomo con cui aveva un flirt ed era perfino arrivata a raccontare di essere stata ricattata da un’amica che minacciava di diffondere le loro foto hard. Alla fine però la, originaria del Lazio, era stata smascherata dai poliziotti della squadra mobile che le avevano teso un tranello all’uscita del casello autostradale di Porto San Giorgio. Nei guai era finita una 40enne diche è stata chiamata alla sbarra e, a conclusione del processo è stataa cinquedi reclusione per il reato di. Nel corso dell’istruttoria era stata ricostruita la storia a partire da quando era cominciata latra un fermano e lalaziale che si erano conosciuti attraverso i social. In principio era stata una bella amicizia proseguita poi, anche se in forma discontinua, in un rapporto più personale.