Cosa canteranno i concorrenti di Ora O Mai Più durante la prima puntata

Il cast della nuova edizione di Ora O Mai Più ve l’ho anticipato in esclusiva lo scorso 16 dicembre (ma chissà come mai nessuno lo ha ripreso) e oggi il portale CinguetteRai è riuscito a scoprirenel corso della. Come da tradizione tutti faranno la loro hit.Anonimo Italiano canta Anche questa è vita; Antonella Bucci si esibirà sulle note di Amarti è l’immenso per me; Carlotta nella sua unica hit, Frena, mentre Loredana Errore proporrà Ragazza occhi cielo. Matteo Amantia degli Sugarfree farà Cleptomania; Pago si esibirà col tormentone Parlo di te, mentre Pierdavide Carone canterà Di notte. Menzione speciale per Valerio Scanu che canterà Per tutte le volte che, unico brano che ha vinto il Festival di Sanremo.Novità all’interno di #OraOMaiPiù. Alla valutazione degli 8 Maestri si aggiunge anche il voto Social del pubblico, che potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini.