Ilrestodelcarlino.it - Area di pineta rasa al suolo: la prima segnalazione ai Forestali partì dal Comune

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 18 dicembre 2024 – Riguardo la vicenda dell’dialabusivamente a Marina Romea tra febbraio e marzo 2023 - per la quale è stata recentemente emessa una sentenza di condanna in sede penale nei confronti dei responsabili -, ildi Ravenna, proprietario dell’, ritiene opportuno ricordare di essere stato il primo a segnalare la situazione ai Carabinieri, il 3 marzo 2023, proprio a seguito di un sopralluogo per la redazione del piano di gestione forestale effettuato da dipendenti deldi Ravenna e dello studio incaricato. Da talesono partite le indagini dei Carabinierie successive interlocuzioni con il, che ha fornito elementi essenziali per l’accertamento dei fatti; gli stessi elementi sono stati forniti anche al ministero dell’Ambiente a seguito di interrogazione.