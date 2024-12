Lanazione.it - Suap e attività produttive: dal 1 gennaio richieste di autorizzazioni e concessioni in via telematica

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Continua il processo di informatizzazione e semplificazione per la presentazione delledi autorizzazione e concessione di competenza dell’Ufficiodel Comune di Arezzo. A partire dal 12025 la trasmissione della documentazione relativa alla presentazione delle S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio) per la realizzazione di spettacolo dal vivo, delle domande di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico in occasione di eventi, e le comunicazioni per manifestazione sportiva non competitiva (con o senza contestuale richiesta di concessione per occupazione di suolo pubblico), avverrà in modalitàe non più in modalità cartacea. Sarà sufficiente collegarsi al sito istituzionale del Comune di Arezzo nella sezione “Servizi online”, ricercare ed utilizzare la procedura di proprio interesse autenticandosi con SPID o con carta di identità elettronica (CIE), compilare la domanda online e spedirla, insieme agli allegati richiesti, sempre in modalità