Ilrestodelcarlino.it - Statua contro la violenza di genere. L’inaugurazione a San Marco

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fidapa (Federazione italiana donne arte professioni e affari) di Ascoli, nella giornata di domenica 15 dicembre, ha inaugurato unaladisul Pianoro di San, realizzata dall’artista Giuliano Giuliani, alla presenza di alcune figure istituzionali. Tra questi, il vicesindaco Brugni, gli assessori comunali Ferretti e Silvestri, l’assessore regionale Antonini, le Presidenti Fidapa del Distretto Centro, Visconti (sezione di Ancona) e Inzolia (sezione di Fabriano). La presidente della Fidapa di Ascoli, Rosamaria Amatucci, ha ringraziato l’artista Giuliano Giuliani, per la sua creazione e per la generosità dimostrata nel donarla all’associazione. La, intitolata ’Chi rispetta la donna rispetta il Creato’, è stata realizzata per sensibilizzare la cittadinanza sul dramma sociale delladi