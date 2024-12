Sport.quotidiano.net - Serie B. Adamant, con Pordenone un antipasto playoff. Si pensa a una maxi promozione per i tifosi

Comincia oggi la settimana che porterà l’alla super sfida di domenica alla Bondi Arena contro, da cui dipenderà un pezzo importante della seconda fase del campionato dei biancazzurri. Il -18 dell’andata obbliga Ferrara quantomeno a vincere per incamerare altri due punti fondamentali, ovvio che ribaltare la differenza canestri sarebbe la ciliegina sulla torta, ma non è il caso di fare calcoli e già una vittoria di un punto verrebbe accolta con grande piacere da dirigenza e. "Speriamo di passare una settimana tranquilla e che non ci siano brutte sorprese sul piano fisico – l’analisi di coach Benedetto –, sono convinto che ci giocheremo la partita al massimo delle nostre possibilità. Loro all’andata giocarono una gara strepitosa, vinsero meritatamente grazie a percentuali altissime al tiro dall’arco: speriamo di riprenderci i due punti, che ci porteremmo poi dietro nella seconda fase".