Tpi.it - Sanremo 2025, l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti: “I big saranno 31. È una coppia alla quale non potevo dire di no”. Poi la verità: si trattava di uno scherzo

Leggi su Tpi.it

di: “I big31”ha annunciato ache i big in gara al Festival di31 anziché 30 rivelando che si aggiungerà unainedita dellafarà il nome nella giornata di mercoledì 18 dicembre. Il conduttore, in realtà, poco dopo ha lasciato intendere che sidi uno.“I big31, è unae la annuncerò domani” ha dichiarato ilttore artistico e conduttore della kermesse musicale in occasione della conferenza stampa diGiovani, la cui puntata finale va in onda su Rai 1 nella serata di mercoledì 18 dicembre.rivela che si tratta di “unadel tutto ineditanondi no”. Dopo un attimo di iniziale smarrimento, il conduttore, infatti, ha poi precisato: “Il mio film preferito è Amici miei e io sono fiorentino”.