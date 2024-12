Rogue Squadron | il film dovrebbe essere di nuovo in sviluppo

Leggi su Cinefilos.it

: ildiinSembra che ildi Patty Jenkins non sia stato del tutto accantonato. Si dava per scontato che questodi Star Wars di cui avevamo sentito parlare per la prima volta nel 2020 fosse ormai morto e sepolto, ma ora sentiamo che il progetto andrà comunque avanti.Secondo Daniel Richtman,è in fase diattivo presso la Lucas. Secondo quanto riferito, Jenkins si è separata dalper concentrarsi sulla regia dell’ormai defunto Wonder Woman 3 a causa di presunte divergenze creative con Kathleen Kennedy, e ilè stato ufficialmente rimosso dal programma di distribuzione della Lucasnel 2022.“Quindi, quando ho lasciato Star Wars per fare Wonder Woman 3, ho pensato che forse sarei tornata a Star Wars dopo Wonder Woman 3”, ha spiegato la regista a Collider a marzo.