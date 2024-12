Ilgiorno.it - Pirellone, polemica sulle indennità: “Ridare ai consiglieri regionali pensione e Tfr aboliti nel 2013”

Milano – Ilombardi sono chiamati a decidere se riprendersi o no leeconomiche perse nelper effetto di una legge approvata due anni prima, quella sul contenimento del costi della politica. Tra i vari emendamenti al Bilancio da oggi in discussione nell’aula delce n’è uno firmato da Luca Daniel Ferrazzi, consigliere del Gruppo Misto, che chiede la reintroduzione di un’differita a titolo previdenziale per chi abbia ricoperto l’incarico di consigliere regionale per un minimo di 5 anni, anche non consecutivi, e abbia compiuto 60 anni, e un’di fine mandato, che scatterebbe alla chiusura della legislatura regionale. Detto altrimenti: l’emendamento chiede di reintrodurre il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e laper chi siede nell’assemblea legislativa lombarda.