"Passi avanti. Giochiamo con personalità"

Più due punti persi che uno guadagnato. E’ questa la sensazione che si respira in casa Prato dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Progresso. Un pareggio arrivato al termine di una gara che, secondo il tecnico Marco Mariotti, i lanieri avrebbero meritato di vincere. "Il nostro portiere è stato inoperoso. Abbiamo mancato delle occasioni importanti, almeno cinque/sei, peraltro in un campo impossibile - l’analisi del mister ex Albenga - Rimane il rammarico per non aver vinto una partita al termine della quale avremmo meritato i tre punti". Le buone notizie comunque non mancano: quarto risultato utile consecutiva, quarta gara di fila senza prendere gol e classifica certamente più tranquilla, anche se è ancora lontana dal rispecchiare le ambizioni con cui il Prato aveva approcciato questa stagione.