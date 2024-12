Quotidiano.net - Ovs, in 9 mesi forte crescita e utili record

Ovs ha archiviato i primi novedell’anno con vendite nette per 1,176 miliardi (+6,7% sullo stesso periodo del 2023), Ebitda rettificato di 135,2 milioni, in aumento di 13,7 milioni (+11,3%) e un risultato ante imposte rettificato di 72,3 milioni, in miglioramento di 12,2 milioni (+20,4%). Guardando al terzo trimestre, il Gruppo, rispetto al pari periodo del 2023, ha raggiunto vendite nette per 414,7 milioni (+12,8%) Ebitda rettificato di 46,2 milioni, in aumento di 11,1 milioni (+31,7%) e un risultato ante imposte rettificato di 24,1 milioni, in miglioramento di 10,0 milioni (+70,9%). "Laaccelerazione delle vendite che ha caratterizzato il trimestre è stata supportata da un meteo finalmente favorevole, con conseguente maggiore traffico nei punti vendita e da un elevato tasso di conversione, segno dell’apprezzamento della nostra offerta di prodotti", ha commentato l’ad, Stefano Beraldo.