Terzotemponapoli.com - Napoli, ‘forza’ Juan Jesus. E chi arriverà in difesa?

, senza Buongiorno.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “L’emergenza incomincerà invece immediatamente e per illa lunga indisponibilità di Buongiorno è un handicap pesante con cui fare i conti. Il giocatore ha infatti saltato finora soltanto due partite: il debutto in campionato a Verona e la trasferta di Coppa Italia sul campo della Lazio, per un totale di 180’ in cui gli azzurri hanno incassato addirittura 6 gol. Al suo posto non si è rivelato all’altezza della situazione, che per caratteristiche tecniche dovrebbe essere il sostituto naturale del grande assente. Ma il brasiliano – l’ultimo ad arrivare di gran carriera all’allenamento di ieri mattina a Castel Volturno – vive un periodo critico e avrà il compito non facile di meritarsi la fiducia di Conte”.