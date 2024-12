Mosca | ordigno su scootermorto generale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.35 IlIgor Kirillov, comandante delle truppe di difesa nucleare, chimica e biologica delle Forze armate russe, è stato ucciso in un attentato a,insieme al suo vice. Lo riporta la Tass. A provocare il decesso è stata l'esplosione di unpiazzato su uno scooter elettrico. L'attentato è avvenuto in viale Ryazansky, nel sudest di. Kirillov era stato condannato in contumacia da un tribunale ucraino per l'uso di armi chimiche nell'ambito dell'operazione militare russa in Ucraina.