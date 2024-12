Sport.quotidiano.net - L’analisi del black out nel tie break. Stankovic e quegli ultimi dieci minuti di gara: "Dobbiamo fare in modo che non accada più»

"Vorrei sapere anche io cosa è successo nel tie-dal 6-6 al 15-6". Esordisce così Dragan(in foto), nel commentare una sconfitta, la settima in stagione, avvenuta al cospetto di una big come Piacenza ma conclusa con un tracollo davvero poco spiegabile nel set decisivo, con un parziale negativo di nove punti a zero che mai la Valsa Group aveva subito in stagione.è stato un elemento determinante del match, come già lo era stato contro Padova e in altre occasioni in stagione, imperioso in attacco e attento a muro, e il vantaggio di 2-1 maturato dopo un’ora e mezza di gioco è stato anche merito suo. Modena però non è riuscita a finalizzare il dominio nei due set centrali, e senza una spiegazione è difficile anche trovare le soluzioni, nel gioco così come negli allenamenti.