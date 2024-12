Lanazione.it - La T Gema e Fabo: bagarre Coppa

Nel gran premio che mette in palio un posto nelle Final Four diItalia di Serie B Nazionale, dietro alla capolista incontrastata Liofilchem Roseto, Montecatini ora è in testa, quando mancano tre giri (leggasi tre turni di regular season) alla bandiera a scacchi. Le vittorie casalinghe dicontro Sant’Antimo e de La Tcontro Ravenna, molto più sofferta del previsto, valgono oro, soprattutto alla luce dei capitomboli di quasi tutte le altre pretendenti alla seconda piazza del girone B, ora occupata proprio dai leoni termali in coabitazione con i cugini (dietro però per scontri diretti): la Luiss Roma, che dopo il successo contro Toscano e soci sembrava quella più accreditata, è caduta a Fabriano, la Virtus Roma non è riuscita a infliggere la prima sconfitta ad una Roseto rimaneggiata mentre clamoroso è il rovescio di Ruvo di Puglia nel derby pugliese sul parquet di San Severo.