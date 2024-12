James Gunn chiarisce cosa sta succedendo con The Batman – Parte II Sarà ambientato nel DCU?

Leggi su Cinefilos.it

stacon TheII.nel?C’è un sacco di confusione sui piani per TheII. Un articolo pubblicato da Entertainment Weekly nel periodo in cui il regista Matt Reeves stava promuovendo The Penguin suggeriva che la sceneggiatura del sequel era finita;, tuttavia, ha ripetutamente affermato che nessuna bozza è stata consegnata ai DC Studios.Ciò ha portato ad alcune teorie sulla cancellazione del film, conaccusato da alcuni di aver sabotato Reeves in modo che potesse concentrarsi sul filmnelThe Brave and the Bold.È un’affermazione folle e non ha alcun senso quando The Penguin ha ricevuto recensioni entusiastiche, soprattutto perchénon ha fatto mistero del fatto che i DC Studios erano coinvolti nella produzione di quello show.