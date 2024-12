Inter-news.it - Inzaghi: «Barella? Siamo tranquilli! Giovedì giocherà Martinez»

ha risposto in conferenza stampa alle domande dei colleghi presenti dopo la partita tra Lazio e Inter, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Sul posto il nostro inviato.CONFERENZA STAMPAPOST LAZIO-INTERCONFERENZA– Simonein conferenza stampa nel post partita di Lazio-Inter:Che prova di forza è stata?Sappiamo tutti come vanno, i primi 25? sono stati equilibrati. Poi cicresciuti tecnicamente facendo due gol e altri due nella ripresa. Partita importante contro squadra di valore, che aveva anche delle assenze. Sono contento.Una domanda,, su De Vrij e LautaroAndare nei singoli non è semplice, de Vrij sta avendo continuità e Lautaro è come se avesse fatto gol. Era felicissimo, lavori così.Importante dare segnale dopo Leverkusen?Era partita importante contro un avversario che stava benissimo come noi.