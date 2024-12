Infortunio Barella e Dimarco ecco come stanno

Leggi su Ilnerazzurro.it

. In una grande serata di calcio dei nerazzurri, si è palesato qualche attimo di preoccupazione. Sul finire della partita, nel corso del secondo tempo di Lazio-Inter, mister Simone Inzaghi ha dovuto togliere dal campo due grandi protagonisti del match dell’Olimpico: prima Nicolò, poi Federicoi due calciatori interisti.: i due non preoccupanoSei gol, in casa biancoceleste, che hanno risposto alle critiche dopo la sconfitta di Leverkusen: l’Inter s’impone contro la Lazio di Marco Baroni. Una partita che ha visto i nerazzurri di Simone Inzaghi dominare e sfruttare tutte le azioni da gol.Tra i protagonisti della serata ci sono sicuramente Nicolò, autore dell’ennesimo colpo di genio da fuori area (il 3 a 0 nerazzurro), e Federico, con un gol ed un assist.