Lanazione.it - In Valdarno un cittadino denuncia problemi alla rete idrica. La risposta di Publiacqua

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Ha scritto una lettera ai sindaci dei comuni di Montevarchi e Bucine, fatta recapitare anche agli organi di informazione, per segnalare frequenti interruzioni del servizio idrico gestito daa Levane, a causa di guasti dell'acquedotto nella zona di via Aretina e di via Leona. È stato una sollevare il problema, ricordando anche le criticità che si sono registrate negli ultimi giorni. L'acqua è mancata mercoledì 11 dicembre, a partire dmattina, il giorno successivo nel corso della giornata, nel pomeriggio di sabato 14 dicembre e stamani. Ha poi comunicato una lista non completa dei guasti che hanno comportato lunghe interruzioni della risorsa. L'11 e il 19 luglio di quest' anno, il 25 gennaio 2024, il 19 novembre e l'8 settembre 2022, il 17 agosto 2021, e nel 2020, l'8 settembre, il 4 agosto, il 5 luglio e il 24 giugno.