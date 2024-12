Quotidiano.net - Il monito del Colle. Mattarella e il diritto d’asilo: "Lo sancisce la Costituzione"

Leggi su Quotidiano.net

Non era pensato come un discorso di quelli con la D maiuscola. Quando ieri il presidente della Repubblica si è rivolto al corpo diplomatico, aprendo la diciassettesima conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia, non aveva in mente uno di quegli interventi che suldefiniscono ’importanti’. Ne ha in programma due in questo scorcio di mese: uno oggi ai vertici istituzionali, l’altro a fine anno per tutti gli italiani. Lì alla Farnesina, a fianco del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intendeva solo sottolineare, anche a prezzo di alcune forzature, la continuità della politica estera di questo governo con quella tradizionale della Repubblica. Tanto da elogiare il Piano Mattei "sfida di grande portata che valorizza il contributo italiano allo sviluppo del continente africano".