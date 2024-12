Sport.quotidiano.net - Il derby/2. "Sangiustese, una sconfitta immeritata»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"A Montefano la squadra ha disputato una bella partita, ma siamo tornati a mani vuote dopo avere tirato spesso a porta, costruito le premesse per il gol e avuto ghiotte occasioni". Luigi Giandomenico, allenatore della, parla dellaarrivata all’ultimo minuto di recupero. "Purtroppo – aggiunge – è una situazione che si ripete, i ragazzi giocano una buona partita ma non si muove la classifica o per una disattenzione, o per una corsa in più non fatta, o per una mancanza di cattiveria". E adesso c’è da rimboccarsi le maniche e sfruttare la sosta per mettere a punto quelle situazioni in cui c’è da migliorare. "Dovremo lavorare su tutto, sull’atteggiamento – osserva – che occorre avere, sulla fame, sulla determinazione di non prendere il gol e portare a casa il risultato".