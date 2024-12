Ilrestodelcarlino.it - Il colpo gobbo è quello dei Portuali. Tre punti importanti per la salvezza

Per le nostre ilgrosso nell’ultima giornata di andata in Eccellenza lo fanno iche superano di misura una big come l’Urbania. È il gol di Gioacchini a far esultare i dorici che fanno valere la legge del Giuliani conquistando tressimi in chiave. William Gioacchini, attaccante deidecide il match: "Sono contento per la vittoria - dice l’autore della rete decisiva -. Importante e fondamentale per il nostro cammino contro una squadra forte e attrezzata per fare un campionato di vertice come l’Urbania. Ritrovo il gol dopo 1 anno e 2 mesi, complici infortuni, in un momento decisivo per il campionato. Arriviamo alla sosta in crescita, consapevoli che il girone di ritorno saranno tutte battaglie come domenica". Un punto lo prende l’Osimana, in casa, contro il Montegranaro, non convincendo, anche se i giallorossi chiudono da imbattuti sul proprio campo il girone di andata.