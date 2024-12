Davidemaggio.it - I Big di Sanremo 2025 salgono a 31

Leggi su Davidemaggio.it

Prima vera sorpresa del Festival di: i Big non saranno 30 ma 31. A completare all’ultimo il ‘listone’ di artisti in gara è una coppia.I Big saranno 31. Domani sera sveleremo il trentunesimo, anzi è una coppia che in extremis mi ha presentato un brano fantasticoha dichiarato Carlo Conti durante la conferenza stampa di presentazione di Sarà, la finale di domani sera su Rai 1 che definirà quali saranno le 4 Nuove Proposte e vedrà ‘sfilare’ tutti Big, il trentunesimo compreso, che riveleranno i titoli delle loro canzoni.Abbiamo fatto i calcoli, sennò finiva troppo presto il Festivalha poi ironizzato il conduttore sul numero obiettivamente esagerato di Big in gara. I Big dia 31 Davide Maggio.