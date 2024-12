Ilrestodelcarlino.it - Hera sale al 100% di EstEnergy: "Primo operatore del nord-est"

Il gruppo(tramite la controllataComm) e Ascopiave hanno stipulato l’atto di cessione da parte di quest’ultima del 25% del capitale di, joint venture commerciale nata nel 2019 che costituisce il maggioreenergy del-est. La partecipazione del gruppoincosì al, mentre Ascopiave completa il percorso di uscita, dopo la vendita del8% nel 2022 e dell’ulteriore 15% l’anno scorso. "La possibilità di un’uscita dilazionata nel tempo ha rappresentato un valore per entrambe le società – si legge in una nota –: ha infatti permesso di valorizzare il radicamento territoriale di Ascopiave con l’impostazione industriale nella gestione delle attività di vendita di. I fondamentali economici della base clienti sono significativamente migliorati, esprimendo sinergie e opportunità di fornitura di servizi a valore aggiunto e ponendo solide premesse per un’ulteriore crescita della marginalità".