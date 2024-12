Panorama.it - Hacker: una cosa che non ho scritto

Dopo la pubblicazione del mio ultimo libro, molti mi ha chiesto perché non ho considerato una nutrita schiera di persone e fatti decisamente rilevanti. Come ho, non si tratta di un’enciclopedia, ma qualdi molto personale. Tuttavia improvvisamente mi sono ricordato di qualcuno che mi sono “dimenticato”. Si tratta di Mark Abene, noto anche come Phiber Optik, un personaggio decisamente emblematico perché la sua figura di giovanissimo genio del computer lo rende la personificazione concreta del minorenne protagonista di “WarGames”, il film che a metà degli anni Ottanta ha reso celebre la figura dell’adolescente. In effetti se non fosse stato per Kevin Mitnick, Mark Abene sarebbe stato probabilmente l’più conosciuto degli Stati Uniti. Uno dei pochi, insieme allo stesso Mitnick e a Kevin Poulsen, ai quali è dedicato un libro ("Masters of Deception - The Gang that Ruled Cyberspace" di Michelle Slatalla e Joshua Quittner pubblicato nel 1995).