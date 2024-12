Lanotiziagiornale.it - Dopo il Reddito, i disoccupati: stretta del governo sulla Naspi

Unforte con i deboli e debole con i forti. Prima nel mirino delle destre sono finiti i poveri, ai quali è stata tolta una rete di protezione sociale decisiva soprattutto durante la pandemia. Oggi si tenta il giro di vite sui.Alla base dell’intento punitivo e vessatorio delc’è sempre il solito furore ideologico verso i poveri e verso i fragili, come se la povertà e il non avere un lavoro fossero una colpa e uno stigma da punire.Il tutto condito dalla convinzione che le persone più bisognose e indigenti siano dei divanisti, dei furbetti pronti a fregare lo Stato.dunque aver smantellato ildi cittadinanza e aver eretto un muro contro la proposta delle opposizioni di introdurre un salario minimo legale, arriva la misura che colpisce i.La proposta nel dettaglio che priva di sussidio chi non ha un lavoroCon un emendamento alla Manovra, all’esame della commissione Bilancio della Camera, i relatori hanno proposto di aggiungere una condizione per ottenere la