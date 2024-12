Sport.quotidiano.net - De Vrij in serata. A scuola da Miki. Solidità Darmian

SOMMER 6. Senza dover strafare, svolge bene la normale amministrazione. BISSECK 6. Rasenta l’errore grave e lo evita solo con un po’ di fortuna. Spende male il giallo per scamarucce con Zaccagni. Però tiene, fino al cambio. DE7,5. Si fa scivolare addosso avversari e fischi dei suoi ex tifosi con eguale disinvoltura. BASTONI 6,5. Scambio di trattenute con Isaksen, gli costa un’ammonizione. Pesca Dumfries per il poker. DUMFRIES 7,5. Stravince il confronto con Nuno Tavares, bloccandone le velleità offensive e sfornando gol e assist. BARELLA 7. Basterebbe il gol di abbagliante bellezza, ci aggiunge la solita prestazione di qualità e sostanza. Fuori per una contrattura. CALHANOGLU 7. Rigore pesante, ancor più dopo quello sbagliato col Napoli. MKHITARYAN 7. Un manuale vivente, quando avanza e nei ripiegamenti.