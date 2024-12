Cromosoma Sinner

Leggi su Ilnerazzurro.it

Di Flavio Verzola.Per rassicurare i gentili lettori, non intendo parlare di tennis, ne tantomeno di sci per quel fenomeno di Sofia, ma di qualcosa che accomuna questi e tanti altri campioni assoluti.Quanto mugugnare fastidioso, quel vociare sotterraneo e disturbante, dopo la brutta prestazione con le sturmtruppen. Forse il brusio serviva con l’unico scopo di distogliere l’attenzione dalle scialbe prestazioni della terza squadra di Milano, in piena e devastante crisi di identità, e dei zebrati, salvati dal palazzo a tempo scaduto, con il modesto ma volenteroso Venezia.Mentre la Dea vola anche a Cagliari, non senza difficoltà, stesso discorso per i pulcinella, noi siamo chiamati alla prova del nove. Anzi oserei dire del sei, con l’intera popolazione di gufi che ci aspettava al varco. Baroni ha fatto un ottimo lavoro, riconosciuto da tutti.