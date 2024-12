Cityrumors.it - Costringeva la moglie ad abortire le femmine e ad avere rapporti con sconosciuti | Arrestato un 48enne a Roma

Le violenze andavano avanti già da tempo quando la donna ha trovato la forza di denunciare. Ecco il racconto alla Polizia: è statoLa picchiava a mani nude o con quello che si trovava sotto mano, come un manico di scopa. Poi laadsessuali con uomini, scelti da lui e la obbligava anche a praticare l’interruzione volontaria di gravidanza ogni qual volta rimanesse incinta di: nelle scorse ore, la Polizia dihaunaccusato dalladi lesioni personali, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia ed ha posto la parola “fine” su un incubo durato fin troppo a lungo.laadconun(cityrumors.it / ansafoto)Per quanto si dica di denunciare subito, di fatto farlo non è così facile, soprattutto se a casa si ha un aguzzino che minaccia di morte nel caso in cui si vada a segnalare alle autorità quanto accade fra le mura domestiche.