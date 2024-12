Quotidiano.net - Costringeva la moglie a rapporti sessuali davanti ai bambini: arrestato 48enne

Roma, 17 dicembre 2024 – Violenze sistematiche: fisiche, psicologiche e. Questo l’incubo vissuto da una donna residente a Roma, che ha trovato il coraggio di denunciare il marito, undi cittadinanza srilankese. L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali. A far scattare l’indagine è stata la denuncia della, che ha raccontato quanto stava vivendo ormai da tempo. Le violenze continue si sono addirittura tradotte nella costrizione di averecon altri uominiai propri figli, mentre lui restava a guardare. Al rifiuto, era solito rispondere con le botte: calci e pugni. In altri casi, per picchiarla, ilutilizzava il manico di una scopa. Non solo. Tra il 2015 e il 2019 la donna è stata costretta ad abortire diverse volte, ogni qual volta il feto fosse una femmina.