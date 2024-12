Terzotemponapoli.com - Chelsea : Mykhailo Mudrik positivo ad un test anti-doping

ad un, attaccante classe 2001, è risultatoad un controlloeffettuato dalla Football Association a fine ottobre. Il primo campione esaminato ha riscontrato la presenza di una sostanza proibita e ora il giocatore e il suo club di appartenenza sono in atteso del responso delle contronanalisi.Calciomercato.com rilancia la notizia proveniente da diverseate inglesi, tra cui il Daily Mail, che riferisce che Mudryk è stato provvisoriamente sospeso dall’attività agonistica dalla Federcalcio inglese. Il nazionale ucraino non scende in campo con la maglia dei Blues dal 28 novembre scorso, in occasione della sfida di Conference League contro l’Heidenheim. Da quel momento in av, il suo allenatore Enzo Maresca ha giustificato la sua assenza nelle successive partite parlando di “malattia”, ma dalle ultime informazioni che stanno iniziando a trapelare si comprende come le motivazioni dietro questo stop sarebbero ben diverse.