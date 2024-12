Lopinionista.it - “Assunta”, presentato il libro di Omar Galliani

– Ph. Carlo VanniniIl tema dell’viene approfondito dain un nuovo, preziosopubblicato da corsiero editore, che è statoin anteprima sabato 14 dicembre alle ore 11.00 presso il Museo diocesano di Reggio Emilia (Via Vittorio Veneto).Insieme all’autore, sono intervenuti monsignor Tiziano Ghirelli, canonico della Papale Basilica di San Pietro in Vaticano, Clementina Santi, profonda conoscitrice della storia locale, Francesco Simonazzi, collezionista, e Andrea Casoli, editore.Il volume, di grande formato, stampato in soli 100 esemplari, numerati e firmati dall’artista, nasce da tre imponenti tavole dedicate all’, realizzate danel 1998, ognuna con un diverso colore dominante: la sanguigna, il carboncino e l’azzurro.