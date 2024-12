Ilfattoquotidiano.it - Alla Casa Bianca un Musk “depotenziato”. Non avrà accesso ai dossier di massima segretezza a causa dei suoi trascorsi

Collaboratore e regista della nuova amministrazione Trump ma fino ad un certo punto. Il ruolo, comunque atipico, di Elonnel prossimo governo statunitense potrebbe essere soggetto a importanti limitazioni. Salvo interventi del presidente, noninfatti le credenziali per accedere e maneggiare idi. Come spiega il Wall Street Journal, ciò non dipende dalle origini sudafricane del fondatore di Tesla e SpaceX, ma altri “precedenti” dell’uomo più ricco del mondo.Il primo riguarda il suo dichiarato utilizzo di sostanze stupefacenti (nel 2018 si collegò a un podcast mentre fumava marijuana e nel 2023 ha ammesso di assumere piccole quantità di ketamina sotto prescrizione medica per alleviare la depressione). Il secondo attiene ai contatti avuti in passato con potenze straniere, a cominciare dRussia di Putin.