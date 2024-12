Zonawrestling.net - WWE: Joe Gacy dei Wyatt Sicks rende omaggio a Luke Harper con un ricordo speciale

Leggi su Zonawrestling.net

, vero nome Jonathan Huber, ha lasciato un segno indelebile in WWE e nei cuori dei fan durante i suoi sei anni di carriera nella compagnia.Era il braccio destro di Bray, ma, purtroppo, entrambi sono scomparsi. Nel 2024, ihanno fatto un onesto tentativo di portare avanti l’eredità di “The Eater of Worlds“. Il gruppo è guidato dal fratello nella vita reale dell’ex Universal Champion, Bo Dallas/Uncle Howdy. Anche Erick Rowan, membro originale della stable di Bray, fa parte del gruppo nel roster di RAW.Nel giorno che avrebbe segnato il suo 45° compleanno, Il membro dei, Joe, ha condiviso una fotosu X. Nell’immagine si vede mentre lotta contro, noto anche come Brodie Lee. Come “Chainsaw” Joe, ha sconfitto Lee e la leggenda WWE, Fit Finlay, in un Triple Threat Match a Xcite Wrestling’s Irish Vengeance.